Москва, 3 августа, 2021, 01:55 — ИА Регнум. Сумма задолженности за услуги ЖКХ, находившаяся на взыскании у российских приставов в первом полугодии 2021 года, составила 120,7 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

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Всего у приставов находилось на исполнении 5,3 млн производств. Около половины из них (более 2,6 млн) на сумму около 49 млрд рублей, была возбуждена в текущем году.

Из данных ФССП следует, что средняя сумма задолженности по ЖКХ почти не меняется: в этом году она составила 22,7 тыс. рублей (за полгода), в 2020 году — около 24 тыс. рублей, в 2019 году — 21,7 тыс. рублей, в 2018 году — 23,5 тыс. рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что более семи миллионов граждан России ограничены в своих правах выезда за пределы страны в связи с различными невыполненными долговыми обязательствами.