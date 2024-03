Лондон, 3 августа, 2021, 07:00 — ИА Регнум. Британской рок-группе Wings исполнилось 50 лет со дня основания её Полом Маккартни 3 августа 1971 года, информирует портал Intermedia.

Paulmccartney.com Пол Маккартни

Бывшие музыканты Wings Денни Сейвелл и Лоуренс Джубер уверены в том, что «пост-битловская» группа Пола Маккартни, созданная 50 лет назад, должна быть включена в Зал славы рок-н-ролла. Однако артисты предупреждают своих слушателей, что они не выступят как Wings без покойной Линды Маккартни. В апреле этого года Сейвелл и Джубер поговорили с New York Daily News о грядущем юбилее группы, где музыканты сошлись на том, что Wings следует почитать как нечто свое. «Это была не группа Пола — это была группа под названием Wings», — сказал Сейвелл. «Это именно то, чего Пол хотел от нас. Мы были в курсе всего». Гитарист группы Джубер рассказал, что Маккартни мог бы играть с кем угодно после того, как The Beatles распались, но сформировал Wings, которые, по его мнению, «на 100%» должны быть в Зале славы. Маккартни, как и его коллеги из «ливерпульской четверки», находится в Зале в качестве одного из участников The Beatles и сольного исполнителя.