Белград, , 00:13 — REGNUM Премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти, который снова грозит Белграду введением «мер взаимности», на самом деле напрямую разрушает диалог о «нормализации отношений» между Белградом и Приштиной. Об этом говорится в сообщении директора Канцелярии по Косово и Метохии Петра Петковича, распространенном 2 августа.

Сербия и Косово Bože pravde

По словам Петковича, так называемая взаимность — это другое название для возведения новых экономических барьеров, которые Приштина выстроила сербам в Косово и Метохии, пока действовали стопроцентные пошлины на сербские товары, введенные в конце 2018 года.

«Поэтому было бы лучше, если бы Курти, вместе того, чтобы планировать односторонние действия, которые разрушают диалог, посвятил время реализации ранее достигнутых соглашений, особенно того, который касается формирования Сообщества сербских муниципалитетов», — цитирует телеканал РТС слова Петковича.

Напомним, что Приштина в ноябре 2018 года обвинила Белград в том, что он сорвал прием сепаратистского Косово в Интерпол. Сепаратистское руководство в Приштине тогда ввело стопроцентные пошлины на все сербские товары. Это решение на долгое время заблокировало диалог о «нормализации отношений», который ведется между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС.