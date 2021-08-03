Подгорица, 3 августа 2021, 00:09 — REGNUM Правительство Черногории готово подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью. Об этом заявил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.
Кривокапич таким образом ответил на обвинения представителей политического объединения «Демократический фронт», которые критикуют его за невыполнение предвыборных обещаний, передает телеканал РТС.
По словам Кривокапича, «Демократический фронт» и сейчас, когда он пришел к власти, желает остаться в оппозиции, «очевидно, не осознавая ответственности, которую власть несет».
Напомним, что Здравко Кривокапич приезжал в мае Белград на встречу с патриархом Сербским Порфирием для того, чтобы подписать базовое соглашение между черногорским государством и Сербской православной церковью, но уже в Белграде отложил подписание документа на более поздний срок.