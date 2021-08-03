Подгорица, , 00:09 — REGNUM Правительство Черногории готово подписать базовое соглашение с Сербской православной церковью. Об этом заявил премьер-министр Черногории Здравко Кривокапич.

Здравко Кривокапич

Кривокапич таким образом ответил на обвинения представителей политического объединения «Демократический фронт», которые критикуют его за невыполнение предвыборных обещаний, передает телеканал РТС.

По словам Кривокапича, «Демократический фронт» и сейчас, когда он пришел к власти, желает остаться в оппозиции, «очевидно, не осознавая ответственности, которую власть несет».

Напомним, что Здравко Кривокапич приезжал в мае Белград на встречу с патриархом Сербским Порфирием для того, чтобы подписать базовое соглашение между черногорским государством и Сербской православной церковью, но уже в Белграде отложил подписание документа на более поздний срок.