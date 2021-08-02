Тверь, 2 августа, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Последствия мощного урагана ликвидируют в Тверской области, об этом корреспондент ИА REGNUM сообщает со ссылкой на данные ГУ МЧС по региону. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в городе Андреаполь и в Осташковском городском округе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

Так, в Андреаполе в результате прохождения грозового фронта и ветра с порывами до 25 м/с несколько деревьев упало на дорожное полотно и на жилые дома. Повреждены элементы конструкций частных жилых домов, в том числе кровля и оконное остекление, повреждены ЛЭП, нарушено электроснабжение. Пострадали шесть человек. В Осташковском городском округе в результате падения деревьев пострадали пять человек.

Комиссию по ликвидации последствий стихии возглавил губернатор Игорь Руденя. Главное управление МЧС России по Тверской области приведено в режим функционирования «Повышенная готовность».

Ранее ИА REGNUM сообщало о трех погибших и восьми пострадавших в результате непогоды в Тверской области.