Лас-Вегас, США, 2 августа, 2021, 23:57 — ИА Регнум. Американская инди-рок-группа The Killers выложила треклист своего следующего студийного альбома «Pressure Machine», сообщает портал NME.

Группа из Лас-Вегаса раскрыла трек-лист своего седьмого студийного альбома из 11 песен, который должен стать логическим продолжением пластинки 2020 года «Imploding The Mirage». В записи музыки также приняла участие известная исполнительница Фиби Бриджерс. Дата выхода лонгплея назначена на 13 августа. Ранее группа опубликовала трейлер нового альбома, вставив в видеоряд небольшую вырезку из грядущего музыкального материала.

Треклист альбома «Pressure Machine» выглядит следующим образом:

1. «West Hills"2. «Quiet Town"3. «Terrible Thing"4. «Cody"5. «Sleepwalker"6. «Runaway Horses» (совместно с Фиби Бриджерс)7. «In The Car Outside"8. «In Another Life"9. «Desperate Things"10. «Pressure Machine"11. «The Getting By»