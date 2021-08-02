Вашингтон, , 23:55 — REGNUM Российские дипломаты, которым власти США предписали покинуть страну до 3 сентября, могут подать заявки на продление своего пребывания. Об этом заявил на брифинге 2 августа пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

«Характеристики ситуации со стороны посла Антонова неточны. В трёхлетнем лимите действия виз российских дипломатов нет ничего нового. По истечении срока действия визы данные лица, как ожидается, покидают страну, либо запрашивают продление», — сказал он.

Пресс-секретарь Госдепартамента также отметил, что ограничения длительности командировок дипломатов в Соединённых Штатах касаются не всех иностранных миссий, а в случае их применения призваны сбалансировать работу иностранных дипломатов в США и американских дипломатов за рубежом.

Напомним, ранее сегодня посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил в интервью журналу The National Interest, что власти США передали российской стороне список из 24 дипломатов, которые должны покинуть страну до 3 сентября в связи с окончанием срока действия их виз.

При этом он отметил, что почти все российские дипломаты «уедут без замены, поскольку Вашингтон внезапно ужесточил процедуру выдачи виз».

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