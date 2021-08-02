Лондон, 2 августа, 2021, 23:50 — ИА Регнум. В декабре 2021 года в Великобритании выйдет книга рецептов, основанная на вселенной игр серии Assassin's Creed. Об этом 2 августа сообщал журнал PC Gamer.

Assassinscreed.ubisoft.com Assassins Creed

В Assassin's Creed: The Culinary Codex содержится «40 рецептов из 10 полных меню», в качестве автора книги выступил известный повар Тибо Вильянова. В действительности этот «Кулинарный кодекс» является обновлённой версией поваренной книги на французском языке, которая вышла несколько лет назад. Англоязычный вариант появится в британских магазинах 14 декабря 2021 года.

https://twitter.com/Wario64/status/1419685747364225024

Отметим, Тибо Вильянова известен как человек, придумывающий блюда из различных вымышленных вселенных. Ранее он выпустил поваренные книги на основе франшиз «Звёздные войны», «Астерикс», «Жемчуг дракона» и других.