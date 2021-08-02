Брюссель, , 23:49 — REGNUM Как показала тридцатилетняя история Евросоюза, объединение не смогло решить свои старые проблемы, но породило множество новых. Граждане ЕС отмечают снижение уровня жизни, сокращение солидарности в обществе и возросшую нагрузку на бюджеты ведущих стран, пишут эксперты Института РУССТРАТ.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

Сейчас в границах Евросоюза отчётливо формируется новый центр силы — восточноевропейские страны вместе с Прибалтикой вступают в жесткое противостояние с Западной Европой. Несмотря на это, во многих экономических и политических аспектах все они завязаны на США и, повинуясь воле гегемона, активно борются с расширением влияния России в Старом Свете, отметили в Институте РУССТРАТ. Вашингтон и Лондон искусственно раздули российскую угрозу и с её помощью подчиняют Европу своим интересам.

Что характерно, западноевропейские политики прекрасно осознают, что угроза гипертрофирована, но наличие в Европарламенте сателлитов США позволяет полностью блокировать любые выгодные Старой Европе политические решения. Белый дом успешно консервирует экономическую зависимость Европы от США, несмотря на то, что это крайне негативно сказывается на европейской экономике и в ближайшей перспективе грозит политической нестабильностью — старые европейские элиты проиграют новым, сконструированным «заокеанскими партнерами».

Дополнительно геополитическую субъектность снижает и внутриполитическая борьба в Германии, Франции и Италии.

Сейчас у Евросоюза отсутствуют механизмы для решения не только новых, но и старых проблем, тем самым все конфликты загоняются вглубь. Как рассказали в Институте РУССТРАТ, ставка на поддержку бедных стран за счёт сильных ведёт к системной слабости и сепаратизму — решение собственных проблем становится возможным только после изоляции от соседей.

Нет никаких сомнений, уверены аналитики, что этим воспользуются претенденты на глобальное влияние — Европа важный ресурс для достижения геополитического доминирования.