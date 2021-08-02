Вашингтон, 2 августа, 2021, 23:41 — ИА Регнум. Команда умершего более года назад рэпера Pop Smoke дополнила делюкс-версию альбома «Faith» шестью новыми композициями, выложив их на официальных страницах артиста в Apple Music, Spotify, Deezer и остальных стриминговых сервисах.

Antonio Rull Рэп

Неделю назад в сети появился новый посмертный альбом рэпера Pop Smoke под названием «Faith», однако команда, ответственная за творчество артиста, выпустила дополнительный материал. В альбом были влючены «Dior» и «Double It», ранее известные слушателю, а также «Rumble», «Don't Know Em», «Mr. Jones» и «Bad Boys». Ранее альбом «Faith» смог занять первую строчку в чарте Billboard.

Pop Smoke умер 19 февраля 2020 года в возрасте 20 лет, спустя две недели после релиза своего второго микстейпа «Meet The Woo 2», который принес артисту популярность.