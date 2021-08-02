Челябинск, 2 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Жительница Челябинска в пьяном виде ударила мужа кружкой в лицо и в итоге оказалась в полиции, сообщили 2 августа в региональном управлении Росгвардии.

Joanna Bourne Разбитая чашка

Инцидент произошёл вечером накануне, 1 августа, в одной из квартир по улице Мамина в Челябинске. В полицию позвонил мужчина, сообщив, что «в ходе словесного конфликта жена ударила его кружкой по лицу, в результате чего произошло рассечение губы».

Женщину 1983 г.р., которая была в нетрезвом виде на момент прибытия группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.