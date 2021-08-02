Приштина, , 23:36 — REGNUM Кандидат в члены муниципального собрания Приштины Петрит Рачица 2 августа сообщил о том, что министр здравоохранения столицы Косово Арбен Вития выставит свою кандидатуру на пост мэра. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Правительство Косово Albinfo

Напомним, этой осенью в Косово состоятся муниципальные выборы, однако партия «Движение за самоопределение» до сих пор не выставила своих кандидатов на посты глав муниципалитетов.

«Движение за самоопределение» 2 апреля представило парламенту результатам 100 дней своего правления. Стоит, однако, отметить, что правительство Альбина Курти упрекают в популизме и отсутствии конкретных результатов работы по обозначенным направлениям.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден выступил с видеообращением о Косово