Приштина, Сербия, 2 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Кандидат в члены муниципального собрания Приштины Петрит Рачица 2 августа сообщил о том, что министр здравоохранения столицы Косово Арбен Вития выставит свою кандидатуру на пост мэра. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Albinfo Правительство Косово

Напомним, этой осенью в Косово состоятся муниципальные выборы, однако партия «Движение за самоопределение» до сих пор не выставила своих кандидатов на посты глав муниципалитетов.

«Движение за самоопределение» 2 апреля представило парламенту результатам 100 дней своего правления. Стоит, однако, отметить, что правительство Альбина Курти упрекают в популизме и отсутствии конкретных результатов работы по обозначенным направлениям.