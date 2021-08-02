Вашингтон, 2 августа, 2021, 23:30 — ИА Регнум. Студия Kinetic Games показала модель новой Книги письма призраков (Ghost Writing Book) из игры Phasmophobia. Об этом 2 августа сообщает портал Comcibook.

Srcdn.com Скриншот из игры Phasmophobia

Издание отметило, что новая Книга (в ней призраки могут оставлять свои послания) выглядит «намного более жутко», чем предыдущий вариант. Авторы игры отметили в публикации в Twitter, что будут регулярно выкладывать превью новых моделей.

https://twitter.com/KineticGame/status/1421830576462569472

Напомним, ранее Kinetic Games объявила, что вскоре Phasmophobia получит масштабное обновление. Эта онлайн-игра выполнена в жанре survival horror (выживание в атмосфере фильмов ужасов), она предлагает геймерам выступить в роли охотников за призраками.