Лондон, 2 августа, 2021, 23:25 — ИА Регнум. Британская рок-группа The Beach Boys, достигшая пика своей популярности в 1960-х годах, готовит фанатов к выходу большого бокс-сета с ранее невыпущенным материалом, выложив в сеть несколько новых песен, информирует портал NME.

(сс) Unsplash Рок-фестиваль

На стриминговых сервисах появился мини-альбом из четырех композиций, включивший в себя неизданную версию, а капелла песни «Surf's Up», а также ее оригинальную версию, которую группа выпустила в июне. Эти два трека были взяты из предстоящего огромного бокс-сета группы «Feel Flows — The Sunflower & Surf's Up Sessions 1969−1971».

Напомним, что в январе The Beach Boys продали права на свою интеллектуальную собственность, став последними артистами, передавшими свои авторские права другой стороне.