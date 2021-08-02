Донецк, 2 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. Осколочные ранения получили мирные жители села Коминтерново (ДНР) в результате обстрела со стороны ВСУ вечером 2 августа, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

Раненые

Мужчина 1964 г.р. и женщина 1963 г.р. госпитализированы с осколочными ранениями в Новоазовскую центральную районную больницу. Женщину прооперировали.

Она рассказала, что перед ранением слышала звук пролетающего над головой беспилотника. Напомним, обстрел Коминтерново ВСУ осуществили в 16:30 мск со стороны населённого пункта Гнутово.