Сан-Марино, 2 августа, 2021, 23:19 — ИА Регнум. Прививочные «антикоронавирусные» сертификаты, выданные в Сан-Марино и Ватикане, будут признаваться в ЕС, такое решение приняла Еврокомиссия в понедельник, 2 августа.

(сс) Dipartimento Protezione Civile Медицинская проверка в аэропорту Италии

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В свою очередь власти города-государства и республики также признали сертификаты, выданные в ЕС.

В Сан-Марино от коронавируса вакцинировали «Спутником V» (в 90% случаев). Граждане, привитые именно этой вакциной, смогут ездить только в те страны ЕС, где она (в отличие от ЕС) признана — то есть в Венгрию, Словакию, а также на португальскую Мадейру, отметили итальянские СМИ.

Позже в Российском фонде прямых инвестиций сообщили, что сертификаты вакцинации Сан-Марино теперь действительны на всей территории ЕС и в странах Шенгенской зоны.

Обладателями «антикоронавирусного паспорта ЕС» могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. В отношении обладателей этого документа в Евросоюзе не действует ряд антикоронавирусных ограничений.