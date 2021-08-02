Тирана, 3 августа, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Юг Албании объят пожарами. Албанское новостное агентство Telegrafi сообщает, что в полночь с 1 на 2 августа возобновился пожар в районе горы Траджас неподалеку от трассы, ведущей к городу Влёра.

Kurganobl.ru Пожар

Остается критической ситуация на полуострове Карабурун, где для борьбы с огнем потребовалось вмешательство авиации.

В министерстве обороны Албании сообщают, что на борьбу с пятью очагами пожаров выдвинуты структуры гражданской обороны. Огонь выжигает целые поля и близко подходит к жилым сооружениям.