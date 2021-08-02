Глендейл, США, 2 августа, 2021, 23:04 — ИА Регнум. Барабанщик Чарльз Коннор, известный по работе с культовым музыкантом 1950-х годов Литтл Ричардом, скончался в возрасте 86 лет в своем доме в Глендейле, штат Калифорния. Об этом сообщил портал Billboard.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

«Он был одним из тех, кто положил начало рок-н-ролла. Он играл вместе со многими легендарными музыкантами. Он был величайшим отцом, любящим дедушкой, очень гордился своей семьей и очень гордился своим вкладом в рок-н-ролл» , — рассказала дочь музыканта Куинни Соннфельд.

Коннор начал изучать игру на барабанах в возрасте 12 лет, а уже к 18 годам был принят на роль ударника в оригинальную группу Литтл Ричарда Upsetters. За свою карьеру Чарльз Коннор также успел поработать с Джеймсом Брауном, Джеки Уилсоном и стать участником оригинального состава Coasters. В 2011 году барабанщик был включён в Зал славы музыки Луизианы.