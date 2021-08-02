Вашингтон, 2 августа, 2021, 23:03 — ИА Регнум. Подписчики сервиса PlayStation Now получат доступ к трём новым играм. Список был опубликован 2 августа на сайте службы.

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В каталоге PS Now 3 августа 2021 года появятся Nier: Automata, Ghostrunner и Undertale. Администрация сервиса отметила, что Nier: Automata будет доступна только до 1 ноября 2021-го.

Напомним, ПК-версия NieR: Automata через четыре года после релиза получила обновление, которое долго ждали геймеры. Компании Platinum Games и Square Enix внесли в игру серьёзные изменения графики.