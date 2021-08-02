Монтрёй, Франция, 2 августа, 2021, 22:51 — ИА Регнум. В тактическом шутере Rainbow Six Siege появится временный режим, основанный на будущей игре Rainbow Six Extraction. Анонсирующий трейлер компания Ubisoft опубликовала 2 августа на своём YouTube-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

Ивент (внутриигровое событие) Containmentпройдёт с 3 по 24 августа 2021 года. В его рамках в Rainbow Six Siege будет добавлен PvP-режим (player versus player — игрок против игрока) Nest Destruction, который предложит геймерам сразиться в формате 5 на 5.

В Nest Destruction члены одной команды выступят в роли оперативников, которые пытаются остановить размножение инопланетного паразита. Их противники будут управлять пришельцами, отбивающими атаку.

Напомним, релиз Rainbow Six Extraction запланирован на 16 сентября 2021 года. В этой онлайн-игре отряд из трёх человек будет пытаться выполнить задачи в локации, заражённой инопланетной формой жизни.