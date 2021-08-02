Приштина, Сербия, 3 августа, 2021, 01:31 — ИА Регнум. Организация «Движение за демократию» 2 июля провело акцию протеста против присоединения Албании и Косово к Open Balkan.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, активисты выставили напротив посольства Албании в Косово плакат, на котором содержатся призывы вспомнить о связях президента Сербии Александра Вучича со Слободаном Милошевичем, которого в Косово называют не иначе как балканским мясником. Активисты держали в руках плакаты с изображениями жертв Косовской войны.

Глава организации Меджид Рамуса заявил, что будет выступать против любой инициативы, подобной Open Balkan, пока Сербия не попросит прощения за преступления в Косово.

Напомним, инициаторы Open Balkan призывают забыть о прошлом и организовать пространство свободного передвижения людей, капитала, услуг и товаров, чтобы подготовиться к вступлению в ЕС. К инициативе присоединились Албания и Северная Македония, ее инициатором стала Сербия.