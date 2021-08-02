Архангельск, 2 августа, 2021, 22:46 — ИА Регнум. Происками политических конкурентов объяснил ночные звонки жителям Архангельской области губернатор региона Александр Цыбульский.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

«Людям звонят в выходные, часто ночью. Звонят якобы по поручению губернатора и задают вопросы: согласны ли вы с тем или иным его решением, довольны ли вы тем, что губернатор с правительством сделали в том или ином направлении. Хочу официально заявить: никто — ни я, ни члены правительства области и администрации никому поручений звонить жителям области не давали. Те, кто так делает, могут представлять наших политических оппонентов, это такая манера политического противостояния. Мы к этому никакого отношения не имеем», — заявил Цыбульский.

Политический конкурент Цыбульского Олег Мандрыкин, которого не допустили до губернаторских выборов, свою причастность к звонкам не признал.

«…никаких социологических опросов не проводим. Мы только пока еще пытаемся собрать и на них деньги. Если нам удастся их собрать, то мы, конечно, об этом всех оповестим. Но уж точно мы не будем их проводить в ночное время», — цитируют Мандрыкина «Невские новости».

Отметим, что жалобы на звонки «от губернатора» в соцсетях поступили от жителей Котласа и Северодвинска.