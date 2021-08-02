Скопье, , 22:47 — REGNUM Глава самой крупной оппозиционной партии Северной Македонии Християн Мицкоски 2 августа, в день республики, заявил о важности праздника Илинден для всех македонцев.

Християн Мицкоски European People's Party

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, выступая в деревне Струга, политик заявил, что «Илинден — это наша святость.

«Особое чувство для каждого македонца. Это наша Голгофа, без которой не было бы свободы. Это наш столб, на котором установлены основы нашего дома, поэтому как македонцы, как патриоты, мы преклоняемся перед этим делом. Македония — больше, чем наша страна, это наша любовь, наша мать, наша семья», — сказал Мицкоски.

Илинден — праздник, в который македонцы вспоминают об Илинденском восстании, результатом которого стало появление первого македонского государства в новейшей истории.

Читайте ранее в этом сюжете: Спикер парламента Северной Македонии назвал страну «сплавом различий»