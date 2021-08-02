Санкт-Петербург, 2 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. Социальная сеть «ВКонтакте» будет делиться с сообществами выручкой. Об этом 2 августа сообщает издание vc.ru.

Martinsson Serg ВКонтакте

По данным издания, администраторы групп в соцсети смогут получать отчисления от рекламы, которая показана в их видеороликах. Итоговая сумма выручки зависит от количества контента сообщества, просмотров и реакции зрителей.

Добавим, что первыми монетизировать видео смогут администраторы групп, которые участвуют в партнёрской программе. Для подачи заявки необходимо заполнить специальную анкету в разделе «Монетизация ВКонтакте».