Триполи, 2 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Италия продолжит поддерживать Ливию и ее правительство, заявил после встречи с премьер-министром этой страны Абделем Хамидом Дбейба в понедельник, 2 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.

Democracy International Луиджи Ди Майо

Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в Ливии.

Италия поставит в североафриканскую страну 240 тысяч доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, сообщили также в МИД.