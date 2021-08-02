МИД Италии пообещал продолжить поддержку властей Ливии
Триполи, 2 августа, 2021, 22:34 — ИА Регнум. Италия продолжит поддерживать Ливию и ее правительство, заявил после встречи с премьер-министром этой страны Абделем Хамидом Дбейба в понедельник, 2 августа, глава МИД Италии Луиджи Ди Майо.
Democracy International
Луиджи Ди Майо
Стороны обсудили вопросы двусторонних отношений и ситуацию в Ливии.
Италия поставит в североафриканскую страну 240 тысяч доз вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, сообщили также в МИД.