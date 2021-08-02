Вашингтон, 2 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Американская рэп-исполнительница Lizzo выпустит новый сингл на следующей неделе. Песня получила название «Rumors» и выйдет на свет 13 августа, объявила Мелисса Джефферсон в своем инстаграме.

Dmileson Премия «Грэмми»

Сингл «Rumors» станет первым релизом артистки с момента выхода ее третьего студийного альбома «Cuz I Love You» в апреле 2019 года.

Альбом «Cuz I Love You"стал определяющим в ее музыкальной карьере. Синглы «Truth Hurts», «Good as Hell» и «Juice» стали вездесущими хитами и помогли пластинке попасть в главные номинации «Грэмми» 2020 года. Lizzo получила три награды: лучшее поп-сольное исполнение, лучшее традиционное R&B исполнение и лучший городской современный альбом.

https://www.instagram.com/p/CSE_RuLFo4v/