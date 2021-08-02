Скопье, 2 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. Аккаунт главы министерства здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче был полностью заблокирован 2 августа по причине «необычной активности», осуществляемой с его профиля.

Zdravstvo.gov.mk Венко Филипче

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Официальный аккаунт политика был заблокирован 16 июля после ввода неправильного пароля. В министерстве здравоохранения заявили, что работают над исправлением ситуации, но, очевидно, усилия программистов не дали результата.

Напомним, в 2020 году министерство здравоохранения Северной Македонии подверглось кибератаке.