Мадрид, 2 августа, 2021, 22:59 — ИА Регнум. В Сети опубликован трейлер пятого сезона испанского сериала «Бумажный дом». Ролик доступен на YouTube-канале Netflix Russia со 2 августа.

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В трейлере показаны основные герои шоу — группа грабителей, которые уже на протяжении 100 часов находится в Национальном банке Испании. Полиция страны решается на штурм здания, однако бандиты не планируют отступать.

ИА REGNUM напоминает, что в новом сезоне «Бумажного дома» будет десять серий. Они выйдут двумя частями — первая половина эпизодов станет доступна 3 сентября 2021 года, а вторая — 3 декабря 2022 года.