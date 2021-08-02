Сиэтл, США, 2 августа, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Amazon назвала дату премьеры своего масштабного сериала «Властелин колец». Публикацию она разместила 2 августа на twitter-странице проекта.

Цитата из к/ф «Властелин колец: Братство кольца». реж. Питер Джексон. 2001. США, Новая Зеландия Фродо Бэггинс

Первый эпизод шоу поклонники вселенной Джона Толкина увидят 2 сентября 2022 года. Компания выложили в сеть первый кадр с персонажем, который, как предполагается, смотрит на один из городов Валинора (область в мире, созданном Толкином).

https://twitter.com/LOTRonPrime/status/1422255647106617344

Напомним, в проект сериала «Властелин колец» Amazon хочет вложить около $1 млрд. Ранее актёр Бенджамин Уокер, который исполнит в шоу роль одного из персонажей, заявил, что компания создаёт нечто совершенно новое и уникальное.