Милан, Италия, , 22:22 — REGNUM Предполагаемое объединение всех правых партий Италии в единую «федеративную» партию не будет означать прекращения их существования по отдельности, заявил в понедельник, 2 августа, лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони.

Сильвио Берлускони European People's Party

В частности, нет никаких планов по роспуску партии самого Берлускони, подчеркнул 85-летний политик.

По данным социологов, совокупный рейтинг правых партий страны составляет около или чуть более 50%. Основной вклад вносят «Братья Италии» и «Лига» (по 20%). При этом социологи не уверены, что объединение партий позволит превратить гипотетический общий рейтинг в реальный. Решение о каком-либо объединении еще не принято.