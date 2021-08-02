Луганск, 2 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Район села Желобок (ЛНР) подвергся обстрелу со стороны ВСУ 2 августа, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Расстрелы гражданского населения из пулеметов

Украинские боевики применили крупнокалиберный пулемёт. Обстрел начался в 13:08 мск.

Напомним, за сутки 31 июля ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР, применив крупнокалиберный пулемёт. Обстрелу подвергся населённый пункт Берёзовское.