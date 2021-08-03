Вашингтон, 3 августа, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Развод Билла Гейтса и Мелинды Гейтс, соучредителей одного из крупнейших в мире частных благотворительных фондов, был завершен в понедельник, 2 августа, сообщает Business Insider со ссылкой на судебные документы.

Развод

Пара подала на развод 3 мая, прожив 27 лет в браке. Бывшие супруги решили, что продолжат совместную благотворительную деятельность.

Напомним, что фонд Билла и Мелинды Гейтс стал одной из самых мощных и влиятельных организаций в области глобального здравоохранения. За последние два десятилетия Гейтсы отдали более $50 млрд на борьбу с бедностью и болезнями. В прошлом году фонд выделил около $1,75 млрд на оказание помощи в связи с COVID-19.