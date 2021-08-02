Тюмень, 2 августа, 2021, 22:09 — ИА Регнум. В Тюменской области зарегистрировали новый очаг коронавирусной инфекции в пансионате «Дача». Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Mzdnr.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: из двух столиц — в регионы – все новости»

В пансионате зафиксировали шесть заболевших с COVID-19, более 40 человек были с ними в контакте.

На данный момент на контроле управления Роспотребнадзора по Тюменской области находятся очаги массового заражения коронавирусом в строймаркете «Леруа Мерлен», ООО «Газпром недра», Арбитражном суде Тюменской области, медицинском частном учреждениидополнительногопрофессиональногообразования"Нефросовет» и на Антипинском нефтеперерабатывающем заводе.