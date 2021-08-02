Скопье, 2 августа, 2021, 22:07 — ИА Регнум. Спикер парламента Северной Македонии, этнический албанец Талят Джафери 2 августа поздравил сограждан с днем республики. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

U.S. Air Force Талят Джафери

В своем выступлении политик назвал страну «сплавом различий, уникальной мозаикой, в которой каждая часть уникальна и выросла и развилась от своих корней, которые были и являются свидетельством долголетия и упорства народов, которые жили и являются частью этого региона».

Джафери напомнил, что в опубликованном 6 августа 1903 года создателями первого македонского государства Крушевском манифесте содержится призыв объединиться, не взирая на религиозные и этнические различия, ради борьбы за свободу и права. Политик подчеркнул, что многонациональный, многокультурный и многоконфессиональный состав страны укоренен в ее истории, и призвал граждан Северной Македонии к единению.

Напомним, в апреле 2018 года, в день избрания Джафери спикером парламента радикалы устроили потасовку в парламенте, обвиняя албанцев в захвате власти.