Вашингтон, 2 августа, 2021, 21:57 — ИА Регнум. Сенат США единогласно принял резолюцию 331, признающую День празднования Хип-хопа, Месяц признания хип-хопа и Месяц истории хип-хопа, информирует портал Hypebeast.

Иван Шилов ИА REGNUM Вашингтон

Резолюция 331 официально объявляет 11 августа 2021 года Днем празднования хип-хопа, август 2021 года — Месяцем признания хип-хопа, а ноябрь 2021 года — Месяцем истории хип-хопа. Это первая в истории резолюция, которая полностью признает хип-хоп и закрепляет за ним праздничные дни.

Ранее в США по решению некоторых городов или штатов могли проводиться специальные дни чествования артистов. 22 июля в Атланте объявили днем Канье Уэста, который представил в этом городе свой новый альбом «Donda».