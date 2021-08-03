Вашингтон, 3 августа, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В пятницу, 30 июля, в хранилище электроэнергии Tesla Megapack в Австралии начался пожар. За выходные огонь добрался до 13-тонного батарейного блока. Пожарные продолжают бороться с огнем четвертый день подряд, сообщают 2 августа местные СМИ.

Цитата из х/ф «Завещание профессора Доуэля». Реж. Леонид Менакер. 1984. СССР Пожар

Пожарные уже проконсультировались с руководством Tesla и пришли к выводу, что наилучшей тактикой будет дождаться выгорания в эпицентре, таким образом сдерживая распространение огня.

Отмечается, что это первый раз, когда пожар случился на аккумуляторном объекте подобных масштабов.

Напомним, что хранилище находилось на стадии строительства, а его запуск был запланирован на декабрь этого года. Теперь неизвестно, когда объект будет открыт.