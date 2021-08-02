Вашингтон, 2 августа, 2021, 21:52 — ИА Регнум. Студия OnceLost Games представила новую ролевую игру The Wayward Realms. Об этом 2 августа сообщает портал PCGamesN.

Игра The Elder Scrolls

Компанию основали Джулиан Лефэй, Тед Петерсон и Виджей Лакшман, которые ранее работали в Bethesda, являлись ведущими разработчиками ранних игр серии The Elder Scrolls и участвовали в создании классической Terminator: Future Shock.

Они позиционируют The Wayward Realms как проект «нового класса» и называют его «грандиозной ролевой игрой». К сожалению, пока OnceLost Games не назвала даже примерные сроки релиза.

Ранее глава XboxФил Спенсер в интервью изданию IGN дал понять, что геймерам придётся ещё долго ждать выхода ролевой игры The Elder Scrolls VI. Он сказал, что перед её релизом успеют выйти новая Fable и Avowed.