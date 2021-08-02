Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 22:05 — REGNUM Политические представители Республики Сербской отказались присутствовать на торжественном приеме в честь вступления в должность нового верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта, так как его назначение происходило в обход предусмотренной процедуры. Об этом заявил представитель сербов в парламенте Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Босния и Герцеговина

«Скажите мне, на основании какого документа вы назначены на должность? На основании чего вы сюда приехали», — процитировал телеканал РТРС слова Додика.

По словам Додика, представители Республики Сербской считают, что Шмидт не является законным верховным представителем по БиГ, так как его назначение не подтвердил СБ ООН. Решение о назначении Шмидта на эту должность принял Совет по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине. Официальная Москва выступила против кандидатуры Шмидта, так как несогласна с тем, чтобы новый верховный представитель выбирался в обход установленной процедуры.