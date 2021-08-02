Тирана, 2 августа, 2021, 21:59 — ИА Регнум. В Албании 2 августа в результате обследования 3762 пациентов выявили 25 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 13 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Sailko Мечеть Этхем-бей, Тирана, Албания

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По данным министерства, всего в Албании выявили 133 146 случаев заражения коронавирусом. 130 256 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2457 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19. 28 июля в Албании впервые за последний месяц (с 26 июня) от последствий заболевания умер 74-летний пациент. Мужчина не был привит от COVID-19, и очевидно, это было сознательным решением, поскольку лица его возрастной группы прививались первыми.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 433. На стационарном лечении находятся 20 пациентов, ни один из них не находится в тяжелом состоянии.

К лету эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков. В последние недели наметилась устойчивая тенденция к повторному росту числа активных случаев заражения, однако суточная смертность по-прежнему держится на нулевой отметке. В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.