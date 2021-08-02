Вашингтон, 2 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало сделанный телескопом Хаббл снимок галактики IC 1954. Об этом сообщается на официальномсайте управления.

NASA/ESA Hubble Space Telescope Галактика IC 1954

Объект расположен в созвездии Часов, на расстоянии приблизительно 45 млн световых лет от планеты Земля.

Отметим, что такого рода спиральные галактики широко распространены во Вселенной. Они представляют собой плоский диск с колоссальным скоплением звезд, количество которых иногда достигает сотни миллиардов.

Напомним, ранееИА REGNUMсообщало, что американские ученые используя данные, полученные от космического телескопа Хаббл, пытаются точно установить возраст звезды HD 140 283 (Мафусаил), который по их расчетам равен 16 млрд лет, в то время как возраст самой Вселенной оценивается в 13,8 млрд лет с момента Большого Взрыва.