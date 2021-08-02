Фукуи, Япония, 2 августа, 2021, 21:40 — ИА Регнум. В японской старшей школе для девочек Цзинь-Ай открылся киберспортивный клуб. Об этом сообщает Kotaku.

Clément Grandjean Киберспорт

Как отмечает издание, киберспортивные клубы не являются новшеством в японских старших школах, однако этот клуб станет одним из первых «исключительно женских» в стране. Сейчас в нём состоят 12 членов.

Напомним, что киберспорт — это соревновательная деятельность, которая реализуется посредствам видеоигр. В России он признан официальным видом спорта.