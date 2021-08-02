Донецк, 2 августа, 2021, 21:39 — ИА Регнум. Семь мин калибра 82 мм выпустили украинские боевики в сторону окрестностей бывшего аэропорта Донецка вечером 2 августа, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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ВСУ в 17:50 мск обстреляли район села Весёлое. Украинская сторона в СЦКК проигнорировала «попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 1 августа ВСУ дважды нарушили режим прекращения огня в ДНР, обстреляв окрестности села Яковлевка и села Коминтерново.