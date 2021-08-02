Пекин, , 21:35 — REGNUM На фоне продолжающегося укрепления взаимодействия рынков капитала Китая и США Китайский комитет по контролю над ценными бумагами призвал к укреплению сотрудничества двух сторон в сфере рыночных операций и инвестиций. Об этом вечером 1 августа сообщает Синьхуа, подчеркнув, что высокие ожидания сторон от взаимодействия требуют создания здоровой институциональной рыночной среды.

Заявление, сделанное Китайским комитетом, обусловлено очередными дискриминационным мерами против КНР со стороны США. На днях американская Комиссия по ценным бумагам и биржам потребовала от китайской стороны в качестве условия для продолжения сотрудничества раскрытие дополнительной информации. Подчеркивая, что эти меры не способствуют укреплению взаимопонимания между крупнейшими в мире рынками капитала КНР и США, официальный представитель Китайского комитета высказался за укрепление взаимного доверия и сотрудничества.