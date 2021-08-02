Вашингтон, 2 августа, 2021, 22:06 — ИА Регнум. Американская компания SpaceX занимается получением лицензии на строительство станции связи для спутников Starlink на острове Мэн в Ирландском море. Об этом сообщает Telegraph.

Спутники Starlink в пакете до отделения от разгонного блока

Новая наземная станция поможет компании обеспечить устойчивый уровень связи в самых отдалённых сельских районах.

Напомним, в январе британский регулятор Ofcom разрешил SpaceX раздавать спутниковой интернет с помощью сервиса Starlink.

В Великобритании интернет Starlink будет стоить 89 фунтов стерлингов в месяц. Спутниковая антенна обойдется в 439 фунтов стерлингов. Скорость интернета должна составить 150 Мбит/с.