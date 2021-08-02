Лондон, 2 августа, 2021, 21:33 — ИА Регнум. Британская поп-певица Charli XCX анонсировала выход нового сингла 2 сентября в своем твиттере.

(сс) Eric Nopanen Музыка

Солистка объявила о грядущем релизе под названием «Good Ones» в своих социальных сетях, написав, что поклонники должны «приготовиться сдаться». Ее сообщение сопровождалось иллюстрацией сингла в непривычной для артистки стилистике 80-х.

Сингл станет первым вышедшим материалом артистки после альбома «How I'm Feeling Now», который был записан в течение шести недель до момента его релиза в мае 2020 года. Ранее Charli XCX в шутливой форме заявила, что готовит «мейнстримовый» альбом.

https://twitter.com/charli_xcx/status/1422212028362641408