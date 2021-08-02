Вашингтон, 2 августа, 2021, 21:28 — ИА Регнум. Житель США получил сильный удар током прямо через провод своего игрового контроллера из-за грозы. Об этом сообщило издание Kotaku.

Павел Редин ИА Красная Весна Молния

По данным СМИ, недалеко от дома геймера ударила молния в то время, как он играл на своей консоли. Медики сообщают, что мужчина не получил серьёзных повреждений.

Как отмечает Kotaku, это не единственный подобный случай. В 2020 году профессиональный игрок в Rocket League под ником Karma играл на консоли во время грозы и тоже получил удар током через контроллер — последствием стали ожоги рук и расплавленный USB-порт устройства.