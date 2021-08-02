Сыктывкар, 2 августа, 2021, 21:25 — ИА Регнум. В Коми растет число госпитализированных ковид-пациентов. Об этом в своем видеообращении сообщил глава республики Владимир Уйба.

Mos.ru Койки

«У нас развернуты 2 778 коек, заняты — 2260. Этот разрыв между развернутыми и занятыми должен быть 20%, чтобы в случае необходимости госпитализировать больных. У нас это соотношение снизилось, поэтому в ближайшие дни нужно будет развернуть дополнительные койки», — сообщил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Коми коронавирус был выявлен у 275 человек, 13 ковид-пациентов скончались.