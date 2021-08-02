2 августа 2021 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили слова директора Службы внешней разведки РФ о готовящихся провокациях во время выборов в России.

Тимур Кондратьев, , 22:02 — REGNUM Заявление директора Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» о том, что на выборах в России готовятся провокации извне, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 2 августа в социальной сети «ВКонтакте».

Калеб Бингем. Выборы в округе.1846

»Ну, после событий на Болотной площади в Москве не стоит ожидать, что власти будут отсиживаться, пока по улицам будут гулянки устраивать. Противостояние обостряется, и победит тот, кто сильнее», — поделился своим мнением Виктор К.

Многие пользователи пришли к выводу, что готовность российских силовиков к провокациям со стороны иностранных государств должна успокоить население, потому что незаконные акции протеста будут пресекаться и не повлияют на ситуацию в стране.

«Это заявление означает, что организаторов и участников беспорядков в России будут задерживать нещадно и жёстко. Пусть знают об этом», — отмечает Владимир М.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что политическая система в России, может быть, не идеальна, но она позволяет, при особом желании населения, без кризисов привносить в свет те или иные необходимые перемены.

«В России участвуют в выборах нормальные легальные партии, а незаконные провокационные митинги, состоящие из не пойми кого, необходимо разгонять, и жёстко, чтобы другим неповадно было. Они хотят расшатать страну, не ради её светлого будущего, а в угоду западным конкурентам России», — считает Евгений К.

Часть людей считает, что российские власти сами создают для себя проблемы, идя против интересов большинства населения.

«Сначала власти повышают цены, пенсионный возраст. Затем возникает справедливое недовольство в обществе. Но вместо того, что решить проблемы простых людей, руководство собирается перевести все стрелки на дестабилизирующую деятельность западных стран. Так и живём», — написал Валерий П.

Ряд пользователей указывает на то, что критические ошибки руководства России, по сути, толкают возмущённое население в руки иностранных агентов, которые используют народное недовольство в интересах чужих стран.

«Быть в курсе и работать на опережение и предотвращение — это разные вещи. Не надо было пенсионный возраст поднимать, и с борьбой с коронавирусом как-то коряво всё вышло. Получается, что «враг» знает чаяния людей лучше?» — задаётся вопросом Полина М.

Народный гнев Цитата из х∕ф «Радуга». Реж. Марк Донской. 1943. СССР

Отдельные комментаторы отмечают, что свой голос на выборах лучше всё-таки отдать, потому что Запад предлагают лишь одну альтернативу — развал России.

«Чем выше цены в магазинах, тем больше народ понимает, за кого не надо голосовать. Свой выбор обязательно надо сделать, иначе за вас его сделает кто-нибудь другой», — призывает Михаил Л.

Напомним, 1 августа директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», что на выборах в России готовятся провокации извне.