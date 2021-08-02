Москва, , 22:54 — REGNUM Певица Виктория Дайнеко зарегистрировалась в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте 2 августа.

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https://www.instagram.com/p/CSEnj7YsLfs/

«Очень волнительный день в ЦИК», — подписала она пост. Артистка приложила к публикации фотографию удостоверения кандидата в депутаты от партии «Зелёная альтернатива».

Ранее Виктория Дайнеко дала интервью для YouTube-шоу «Алёна, блин». В нём она рассказала о своём разводе с музыкантом Дмитрием Клейманом.

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